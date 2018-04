OPCW bevestigt dat Skripal werd vergiftigd met zenuwgas, bron onduidelijk

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag heeft bevestigd dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal is vergiftigd met een zenuwgas, zoals de Britse regering heeft vastgesteld.

De OPCW laat weten dat het een middel gaat met een hoge graad van zuiverheid. Dat duidt erop dat het alleen in een geavanceerd laboratorium gemaakt kan zijn. Details maakte de OPCW niet openbaar, maar die staan wel in een geheim rapport.

Hoewel de OPCW de uitkomst van het Britse onderzoek over de samenstelling van de chemische stof onderschrijft, gebruikt de organisatie het woord novitsjok niet, zoals de Britten wel doen. Londen verwijst daarmee rechtstreeks naar Rusland. Ook noemt de OPCW geen bron waar het zenuwgas vandaan komt.

Johnson ziet gelijk bevestigd

Voor de Britse minister Johnson van Buitenlandse Zaken is het nu volkomen duidelijk dat Rusland achter de aanval op Skripal zat. Johnson dringt nu aan op een verklaring van Moskou over de zaak-Skripal. "Alleen de Russen hebben de middelen, de mogelijkheden en het motief om dit te doen."

Novitsjok werd in de jaren 70 en 80 in de Sovjet-Unie ontwikkeld.

Het OPCW-onderzoek is uitgevoerd in vier laboratoria, waaronder het OPCW-lab in Rijswijk. Daarbij is een stof getest die onderzoekers van de OPCW zelf hebben aangetroffen in Salisbury.

Sergej en zijn dochter Joelia Skripal werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Ze werden aanvankelijk in coma gehouden, maar inmiddels gaat het weer veel beter met beiden. Joelia is uit het ziekenhuis ontslagen, hoewel haar behandeling nog niet is afgerond.