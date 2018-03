Skripal waarschijnlijk al thuis besmet met zenuwgas

De Russische oud-dubbelagent Skripal en zijn dochter zijn waarschijnlijk al in Skripals huis in het Engelse Salisbury besmet geraakt met zenuwgas. Scotland Yard heeft een hoge concentratie van het gif op de voordeur gevonden.

Sporen van het Russische zenuwgas novitsjok zijn ook op andere locaties gevonden, maar in minder hoge concentratie. Dat was in de pizzeria in Salisbury waar hij met zijn dochter lunchte en in een pub die ze bezochten. Enkele uren na die lunch werden de twee bewusteloos gevonden op een bankje in een park. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het onderzoek richt zich nu met name op het huis en de voordeur. Dat kan volgens Scotland Yard nog weken of zelfs maanden duren. Zo'n 250 mensen werken aan de zaak. Ze bekijken onder meer ruim 5000 uur aan beelden van bewakingscamera's en meer dan 1350 voorwerpen die in beslag zijn genomen. Er zijn zo'n 500 getuigen die worden gehoord. In een verklaring bedankt Scotland Yark het publiek voor de hulp bij het onderzoek.

Blok en Johnson

Engeland en veel andere landen zijn ervan overtuigd dat Rusland achter de aanslag met gifgas zit. Minister Blok was vandaag in Londen voor overleg hierover met zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson.

Blok zei na afloop dat hij van Johnson geen extra bewijs heeft gekregen voor de Russische schuld, maar dat hij het wel plausibel vindt dat Rusland erachter zit. Hij zei dat Nederland geen eigen informatie van de inlichtingendiensten heeft over de zaak, maar dat hij de Russische schuld aannemelijk vindt vanwege het gebruikte gifgas en de identiteit van de slachtoffers.

Blok zei verder dat Nederland, net als Engeland en andere Europese landen Rusland oproept duidelijkheid te geven over zijn betrokkenheid.