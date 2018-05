Tassen met cash en juwelen gevonden in onderzoek naar oud-premier Maleisië

Bij huiszoekingen in appartementen die worden gelinkt aan de voormalige premier van Maleisië, zijn bijna 300 exclusieve handtassen gevonden. Tientallen van die tassen zaten vol met geld en juwelen.

De Maleisische politie doorzocht sinds gisteren de woning van oud-premier Najib Razak en andere huizen en kantoorruimtes die met hem in verband worden gebracht. Najib verloor vorig week onverwacht de verkiezingen.

Vanwege de grote hoeveelheid in beslag genomen spullen kan de politie nog niet beoordelen wat de waarde ervan is. "In 72 tassen zaten Maleisisch en Amerikaans geld, horloges en andere sieraden", zei het hoofd van het onderzoeksteam. Hij voegde eraan toe dat de tassen van luxemerken zijn als Hermès en Louis Vuitton.

Corruptie

Najib wordt sinds 2015 beschuldigd van vermeende misstanden rond staatsfonds 1MDB, waaruit miljarden zijn verdwenen. Hij ontkent dat hij honderden miljoenen in eigen zak heeft gestoken.

De huidige premier Mahathir (92) heeft Najib voorlopig verboden het land te verlaten.