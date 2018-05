Uitreisverbod voor verslagen premier Maleisië

Oud-premier Najib Razak van Maleisië mag het land niet uit. Najib werd deze week verslagen bij parlementsverkiezingen en gevreesd wordt dat hij het land wil ontvluchten om een rechtszaak vanwege corruptie te ontlopen.

Najib verloor de macht aan de 92-jarige Mahathir Mohamad, die donderdag werd beëdigd als nieuwe premier. Mahathir heeft meermaals gezegd dat hij een onderzoek wil instellen naar het corruptieschandaal waarbij Najib betrokken zou zijn.

De zaak draait om een overheidsfonds waaruit Najib honderden miljoenen dollars in eigen zak zou hebben gestoken. De voormalige premier ontkent schuld.

Vakantie

Vannacht kondigde Najib op Facebook aan dat hij en zijn gezin op vakantie zouden gaan. Over zijn bestemming zei hij niets. Even later kwamen de Maleisische autoriteiten met een uitreisverbod voor Najib en zijn vrouw.

De oud-premier heeft inmiddels gezegd dat hij het uitreisverbod zal respecteren en in Maleisië zal blijven.

'Volgende premier' bijna uit de cel

Inmiddels is ook bekend dat de opgesloten oppositieleider Anwar Ibrahim een koninklijk pardon krijgt. Anwar had met Mahathir een alliantie gesmeed in de aanloop naar de verkiezingen. De afspraak was: als Mahathir wint, wordt Anwar vrijgelaten. Vervolgens zal de 92-jarige terugtreden en wordt Anwar premier.

De 70-jarige oppositieleider zit momenteel een celstraf uit van vijf jaar uit wegens sodomie. Hij heeft altijd ontkend en noemde zijn opsluiting een politieke zet. Anwar wordt gezien als een charismatisch leider die de oppositie de afgelopen jaren in stapjes naar de overwinning heeft geleid.

Volgens Anwars vrouw kan hij binnen een aantal dagen vrijkomen.