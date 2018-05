Verraad, corruptie en een comeback: verkiezingen in Maleisië

Mahathir is teruggekeerd om zijn protegé van de troon te stoten. Hij vindt het slepende corruptieschandaal een smet op het blazoen van Maleisië.

The Wolf of Wall Street

Najib wordt ervan verdacht miljarden dollars in eigen zak te hebben gestoken. Ironisch detail: de film The Wolf of Wall Street zou ermee zijn gefinancierd. "Het gaat om een van de grootste corruptieschandalen die de wereld ooit heeft gezien, volgens de Amerikaanse justitie", zegt Maas.

De correspondent legt uit dat de premier weinig te vrezen heeft zolang hij de baas blijft. Justitie is op zijn hand en in de media wordt niet bericht over de corruptiezaak. Desondanks gingen in 2016 tienduizenden mensen de straat op om zijn aftreden te eisen. "De mensen zijn hem wel een beetje zat, maar hij zit zo stevig in het zadel."

Toch brokkelt de macht van zijn partij langzaam af. Mahathir, jarenlang de leider van Barisan Nasional, is uit de partij gestapt en heeft een nieuwe opgericht. Hij heeft een aantal politici met zich meegenomen, zoals twee ontslagen ministers. Mahathir heeft een alliantie gesmeed met andere oppositiepartijen.

'Uit de weg geruimd'

Daar vinden we een zeer onwaarschijnlijke bondgenoot. Namelijk een andere protegé van de 92-jarige oud-premier: Anwar Ibrahim, jarenlang de gedoodverfde opvolger van Mahathir. "Ze kregen eind jaren 90 ruzie", zegt Maas. "Die liep zo hoog op dat Mahathir Anwar uit de weg heeft geruimd, zo zou je kunnen zeggen."

De charismatische Anwar werd veroordeeld voor sodomie. Hij moest vijf jaar de cel in. Na zijn vrijlating werd Anwar het gezicht van de opkomende oppositie in Maleisië. Die boekte in 2008 en 2013 grote successen, met als gevolg dat hij in 2015 opnieuw werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor homoseksuele handelingen. Anwar heeft altijd ontkend. Hij is ervan overtuigd dat hij monddood is gemaakt.