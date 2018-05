VVD en CDA willen dat kabinet ingrijpt in Amsterdam om krakende illegalen

Het zijn nu juist deze twee partijen die in de Tweede Kamer eisen dat het kabinet het besluit van de gemeenteraad en het college in Amsterdam vernietigt omdat kraken verboden is en de illegale vreemdelingen terug moeten naar het land van herkomst. "De republiek Amsterdam bestaat niet. Het is een Nederlandse gemeente, waar de Nederlandse wet geldt", zei VVD-Kamerlid Koerhuis.

Minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken zegt dat ze niets kan met de motie van VVD en CDA. Volgens haar heeft Amsterdam de eigenaren van de panden alleen maar verzocht de ontruiming uit te stellen en gaat het niet om een besluit dat voor vernietiging zou kunnen worden voorgedragen.

De minister gaat er bovendien van uit dat de krakers op 1 juni weg zijn. Woningcorporatie Ymere heeft, net als in andere situaties, aangifte gedaan dat de panden zijn gekraakt. Wat de minister betreft, is het vervolg een zaak van de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Ollongren vindt dat de nationale overheid zich niet te veel moet mengen in de autonomie van de lokale overheid.

'Antikraakwetgeving evalueren'

Minister Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid deed zijn partijgenoot Madeleine van Toorenburg de toezegging dat hij nog eens gaat kijken naar de antikraakwetgeving die sinds 2010 van kracht is. Hij wil de uitvoering van de wet evalueren met het College van procureurs-generaal.

Volgens Van Toorenburg wordt de wet niet goed gehandhaafd en worden krakers in de praktijk niet vervolgd na een aangifte. "De handhaving van de wet is een lachertje", zei ze in het debat.

Deadline 1 juni

Van de rechter mogen de uitgeprocedeerde krakers tot 1 juni blijven zitten. Woningcorporatie Ymere heeft volgens hem niet hard kunnen maken dat onmiddellijke ontruiming nodig is omdat anders de nieuwbouw van 144 woningen vertraging oploopt. Ook was de rechter niet overtuigd dat de openbare orde ernstig verstoord was door de kraakactie.