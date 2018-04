We are Here kan tot 1 juni in Amsterdamse kraakpanden blijven

De asielzoekers van de groep We are Here mogen tot 1 juni in de gekraakte panden in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost blijven. Voor die tijd wordt er niet ontruimd, heeft de rechtbank bepaald.

De groep van zo'n zestig asielzoekers, die al jaren door Amsterdam zwerft, kraakte met Pasen ruim twintig panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Het Openbaar Ministerie gaf de groep acht weken de tijd om te vertrekken.

De rechtbank heeft nu bepaald dat er voor 1 juni niet ontruimd wordt, melden NH Nieuws en AT5. "Onder voorwaarde dat niemand het in zijn hoofd haalt om Ymere het te beletten om bomen te rooien of bodemonderzoek te doen", voegde de rechter eraan toe. "Als de krakers dat toch doen, dan moeten ze er onmiddelijk uit."

Woningcorporatie Ymere wilde de woningen nog een paar maanden verhuren en na de zomer te slopen. Er komt sociale woningbouw. Volgens de corporatie werden medewerkers bedreigd door leden van We are Here en werd de sfeer in de wijk grimmig.