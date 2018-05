Confrontatie Wilders met hof dreigt op eerste dag hoger beroep

Volgens de rechtbank maakte Wilders zich hiermee schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf opgelegd omdat hij met de veroordeling al voldoende gestraft was, oordeelde de rechtbank.

Wilders ging direct in beroep tegen het vonnis. Het Openbaar Ministerie, dat een boete van 5000 euro had geƫist, volgde later ook. Door in beroep te gaan, kan het OM ook de punten aan het hof voorleggen waarin de rechtbank het OM geen gelijk gaf, zoals dat Wilders met zijn uitspraken ook zou hebben aangezet tot haat.

Pechtold

Het hof buigt zich in het hoger beroep opnieuw over de vraag of de 'minder Marokkanen'-uitspraak strafbaar is. Op 6 juli wil het hof uitspraak doen. Maar de verdediging wil uitstel om nader onderzoek te kunnen doen naar aangiften tegen Pechtold en de beslissing van het OM om de D66'er niet te vervolgen.

Pechtold zei in februari tegen de NOS: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet". Hij deed de uitspraak naar aanleiding van de leugen van toenmalig minister Zijlstra dat hij Poetin had ontmoet.

Zeven mensen vonden dat die uitspraak discriminerend is voor Russen en deden aangifte tegen Pechtold. Maar het OM vindt de uitlating in strafrechtelijke zin niet beledigend en seponeerde de zaak. Volgens Wilders blijkt hieruit dat het vervolgingsbeleid van het OM willekeurig is.

Getuigen

Hij wil nader onderzoek naar de aangifte tegen Pechtold. Hij wil de aangevers laten getuigen, net als de officier van justitie die heeft besloten de zaak tegen Pechtold te seponeren. Ook rechtsgeleerde Theo de Roos, die zei dat de uitlatingen van Pechtold en Wilders vergelijkbaar zijn, moet als getuige worden gehoord, vindt Wilders.

Het hof beslist vanmiddag of de wensen van Wilders worden ingewilligd. Duidelijk is dat deze kwestie voor Wilders belangrijk is. De vraag is of hij zich zal neerleggen bij een afwijzing door het hof. Wraking van het hof hangt dan ook al direct bij het begin van het hoger beroep in de lucht.