Pechtold niet vervolgd voor uitspraak over Russen

D66-leider Alexander Pechtold wordt niet vervolgd vanwege een uitspraak over Russen. Hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan groepsbelediging, concludeert het Openbaar Ministerie.

Pechtold zei in februari tegen de NOS, naar aanleiding van de leugen van toenmalig minister Zijlstra over zijn ontmoeting met president Poetin: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet." Zeven mensen deden aangifte tegen Pechtold omdat die discriminerend zou zijn voor Russen.

Volgens het OM is de uitlating in strafrechtelijke zin niet beledigend. Als de uitspraak wel beledigend zou zijn, dan neemt naar het oordeel van het OM de context van het maatschappelijk debat het beledigende karakter weg. Ook vindt het OM dat de uitlating van Pechtold niet 'onnodig grievend' is.

De mensen die aangifte hebben gedaan, kunnen nog in beroep tegen het besluit van het OM.

Wilders

Zaterdag werd bekend dat PVV-leider Geert Wilders en zijn advocaat Knoops het besluit van het OM van groot belang vinden voor het hoger beroep in de 'minder Marokkanen'-zaak tegen Wilders.

Knoops zei in De Telegraaf dat de aangiften tegen Pechtold gebaseerd zijn op hetzelfde wetsartikel dat Wilders zou hebben overtreden: het verbod op aanzetten tot discriminatie op grond van onder meer ras. Als Pechtold niet wordt vervolgd, is er sprake is van schending van het recht van Wilders op een eerlijk proces, zei Knoops.

Wilders daagde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 aanhangers uit om te roepen dat ze minder Marokkanen wilden. In 2016 leidde dat tot een veroordeling voor groepsbelediging zonder strafoplegging. Het hoger beroep in deze zaak dient op 17 mei bij het gerechtshof in Den Haag.