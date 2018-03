'Wilders vraagt om uitstel in 'minder Marokkanen'-zaak vanwege Pechtold'

Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben uitstel gevraagd in het hoger beroep in de 'minder-Marokkanen'-zaak die tegen de PVV-leider loopt. Wilders en Knoops willen afwachten wat het Openbaar Ministerie doet met de aangiften die zijn gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold wegens discriminatie. Dat meldt de Telegraaf.

Pechtold gaf afgelopen februari een reactie op Zijlstra die toegaf dat hij heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Tegen de NOS zei hij: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet."

Aangiften

Veertig mensen maakten melding van discriminatie bij de politie, schrijft de krant. Drie mensen deden aangifte. Volgens een van hen scheert Pechtold alle Russen over een kam en voelen veel Russen zich gestigmatiseerd en gediscrimineerd.

Advocaat Knoops zegt dat de aangiften tegen Pechtold gebaseerd zijn op hetzelfde wetsartikel dat Wilders zou hebben overtreden: het verbod op aanzetten tot discriminatie op grond van onder meer ras. Knoops vindt dat als Pechtold niet wordt vervolgd, er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en Wilders' recht op een eerlijk proces.

Inhoudelijk verweren

Wilders en Knoops hebben het verzoek tot uitstel op 1 maart gestuurd aan het gerechtshof Den Haag, dat de strafzaak vanaf 17 mei inhoudelijk behandelt. Als de zaak wordt uitgesteld kan Wilders zich in hoger beroep nog inhoudelijk verweren.

Het OM in Amsterdam zegt tegen de Telegraaf dat er nog geen beslissing is genomen over vervolging van Pechtold, maar dat die wel op korte termijn te verwachten is.