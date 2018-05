Megaschikking in zaak Amerikaanse 'misbruik-arts' Larry Nassar

De Amerikaanse universiteit Michigan State heeft een schikking van een half miljard dollar getroffen met 332 slachtoffers van de sportarts Larry Nassar.

Nassar was als osteopaat gespecialiseerd in rugklachten en veel jonge turnsters van de universiteit kwamen met klachten bij hem terecht. Bij zijn behandelingen pleegde hij seksueel misbruik bij honderden slachtoffers, onder wie meisjes van 11 en 12 jaar oud. Zo bracht hij onder het voorwendsel van een behandeling zijn vingers bij sporters naar binnen en zei hij dat dat nodig was om rugklachten te verhelpen.

Jarenlang in de bak

De arts werd eind vorig jaar veroordeeld tot zestig jaar celstraf wegens het bezit van kinderporno en kreeg in januari een straf opgelegd van 175 jaar voor seksueel misbruik van turnsters.

Onder zijn slachtoffers waren enkele Amerikaanse olympische sporters, onder wie turnster Simone Biles, en ook een Nederlandse hockeyster die in de VS studeerde.