Ook Nederlandse hockeyster misbruikt door sportarts Nassar

Ook al vond ze de behandeling opmerkelijk en instinctief niet oké, ze herstelde wel na drie maanden van haar hernia, zonder operatie. Ze vermoedt dat ze daarom nooit echt heeft stilgestaan bij het misbruik.



Pas toen ze vorige week een brief kreeg van de universiteit over Nassar, besefte ze dat het dezelfde arts was die haar meer dan tien jaar geleden behandelde. Ook daalde op dat moment in dat haar instinct destijds klopte en dat zij dus ook bij de meer dan 250 vrouwen hoort.

"Het is me overkomen, er is misbruik van me gemaakt", zegt Janine over de man waar ze destijds enorm tegenop keek vanwege zijn reputatie als wonderdokter en arts van olympische turnsters. "Maar omdat hij me wel genezen heeft, heb ik het achter me kunnen laten en voelt het nu niet ineens als een trauma."