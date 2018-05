Hoe kan een boswachter zo gehaat maar ook zo geliefd zijn?

Ook Thijmen van Heerde, boswachter bij natuurgebied Gelderse Poort bij Nijmegen, kreeg met agressie te maken. Toen hij eerder in Almere werkte, liep hij een rondje over het stadslandgoed. Twee jongens kwamen op een brommer onder een tunnel door rijden toen de brommer uitviel. "Ik keek de jongens aan en zei niks. Een van hen stapte af, zei dat ik me er niet mee moest bemoeien en zette mij tegen een lantaarnpaal aan. Ik had iets van 'hè, wat gebeurt me nu?!'" Thijmen wachtte af en belde de politie. Die sprak de jongen later aan.

"Het kwam pas later echt binnen, toen ik aan de koffietafel aan collega's vertelde wat mij was overkomen. Dit is niet te reden dat ik boswachter ben geworden", zegt hij tegen de NOS: