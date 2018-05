Zorgen Staatsbosbeheer om veiligheid boswachters

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. Zaterdag werd voor de tweede keer in korte tijd een boswachter fysiek mishandeld. Dat gebeurde in het recreatieschap IJsselmonde in Zuid-Holland. De boswachter sprak met een collega een grote groep aan die een kampvuur had gemaakt. Ze waren met scooters in een natuurgebied dat alleen voor wandelaars toegankelijk is.

Een deel van de groep wilde het vuur doven, maar anderen probeerden ervandoor te gaan. Toen de boswachters dat wilden verhinderen, vielen er klappen. Een van hen liep een gebroken neus op. De politie was er snel bij en pakte twee verdachten op.

Handboeien, wapenstok en pepperspray

Eind april slingerde een boswachter in Oost-Brabant twee recreanten op de bon. Ze werden agressief en gingen hem te lijf, wat hem een gebroken enkel opleverde.

Staatsbosbeheer noemt de incidenten onacceptabel en wil eigenlijk dat alle boswachters handboeien, een wapenstok en pepperspray krijgen. Maar justitie heeft tot nu toe alleen het gebruik van handboeien goedgekeurd. Binnenkort krijgen de boswachters ook een wapenstok.

In 2017 waren er meer dan zeventig meldingen van agressie en geweld tegen boswachters, waarvan twee fysiek. Dit jaar is er al drie keer fysiek geweld tegen boswachters gebruikt, zegt Staatsbosbeheer.