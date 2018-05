Kinderen William en Kate bruidsjonker en bruidsmeisje bij huwelijk

Prins Harry en Meghan Markle hebben George (4) en Charlotte (3), de twee oudste kinderen van prins William en zijn vrouw Kate, uitgekozen om bruidsjonker en bruidsmeisje te zijn bij hun huwelijk. Dat maakte Kensington Palace officieel bekend.

De groep van bruidsmeisjes en bruidsjonkers bestaat verder uit de peetkinderen van Harry: Florence van Cutsem (3) en Zalie Warren (2). Meghan kiest ook voor haar peetkinderen, Remi (6) en Ryan Litt (7), samen met Ivy Mulroney (4), de dochter van haar beste vriendin Jessica Mulroney.

Meghan heeft geen maid of honour, de getuige, omdat ze geen keuze kon maken tussen haar vriendinnen. Harry heeft zijn broer William als getuige gekozen.

Vader niet bij huwelijk

Er bestaan nog steeds twijfels over de vraag of de vader van Meghan bij het huwelijk zal zijn, schrijft de BBC. Thomas Markle kreeg een hartaanval waardoor hij niet in staat zou zijn om te komen. Maar gezegd wordt dat de belangrijkste reden van zijn afwezigheid is dat hij zijn dochter en het Britse koningshuis niet in verlegenheid wil brengen. Hij liet zich door paparazzi betalen voor foto's die gemaakt werden toen hij een pak voor de bruiloft kreeg aangemeten.

De halfzus van Meghan, Samantha, zei vanochtend in Australia's Sunrise morning TV, dat ze nog niet zeker weet of haar vader naar de bruiloft afreist. "Hij stuurde mij een bericht dat hij nu een hartoperatie ondergaat. We hopen allemaal dat hij er weer bovenop komt."