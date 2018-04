Harry vraagt William als getuige

De Britse prins Harry heeft zijn broer William gevraagd als getuige voor zijn huwelijk met Meghan Markle, volgende maand. Harry en Meghan trouwen op 19 mei in St. George's Chapel in Windsor.

Kensington Palace laat weten dat de prins "vereerd" is met het verzoek van zijn twee jaar jongere broer. Harry was in 2011 de getuige van William bij zijn huwelijk met Kate Middleton.

De Britse pers werd al ongerust dat Harry zijn broer nog niet had vastgelegd. "Hij heeft nog niet gevraagd, misschien ligt het gevoelig", grapte William er in januari nog over.

Laatste optreden Markle in Suits

Vorige maand gaf koningin Elizabeth haar goedkeuring aan het huwelijk. Het stel heeft de gastenlijst van zo'n 600 personen zorgvuldig opgesteld. Er zijn bijvoorbeeld geen politici uitgenodigd. Buiten het kasteel mogen 2600 mensen het kersverse huwelijkspaar toejuichen.

Dat het huwelijk rap nadert, blijkt ook uit het feit dat Meghan Markle gisteravond voor het laatst te zien was als Rachel Zane in advocatenserie Suits. Met die serie verwierf ze bekendheid als actrice. De Amerikaanse stopt met haar acteerwerk nu ze op het punt staat lid te worden van het Britse koningshuis. Eerder stopte ze al met sociale media.

Haar afscheid van Suits in de finale van seizoen zeven was in stijl: in een witte trouwjurk voor het altaar met hoofdpersonage Mike Ross, de liefde van haar leven.