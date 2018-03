Queen keurt huwelijk Harry en Meghan goed

Het lijkt een formaliteit, maar het moest toch even gebeuren. De Britse koningin Elizabeth heeft officieel haar goedkeuring gegeven aan het aanstaande huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Anders zou Harry zijn aanspraak op de troon verliezen.

De Queen tekende een verklaring voor het huwelijk van haar 'most dearly beloved grandson' en zijn bruid. De goedkeuring wordt bijgeschreven in de koninklijke registers.

Vijfde in lijn

De kans dat Harry op de troon komt, is niet groot. Hij is vijfde in de lijn van troonopvolging. Volgens de regels dienen de nummer een tot en met zes toestemming aan de koningin te vragen. Harry's broer William en diens vrouw Kate volgden in 2011 dezelfde procedure.

De goedkeuring van de koningin komt ruim op tijd. Harry en Meghan trouwen op zaterdag 19 mei op Windsor Castle.