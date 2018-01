Aanstaande Britse royal Meghan Markle stopt met sociale media

Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, heeft haar accounts op Instagram, Facebook en Twitter afgesloten. Volgens Kensington Palace bedankt de voormalige actrice iedereen die haar de afgelopen jaren heeft gevolgd.

Markle, die onder meer bekendheid kreeg door haar rol als Rachel Zane in de Amerikaanse televisieserie Suits, was populair op sociale media. Op Instagram had ze 1,9 miljoen volgers en op Twitter waren dat er ruim 350.000. Haar Facebookpagina had ruim 800.000 likes.

Volgens de officiƫle lezing sluit de aanstaande van prins Harry haar accounts omdat deze al enige tijd niet meer in gebruik zijn, maar waarschijnlijk is haar huwelijk met Harry de echte reden. Leden van het Britse koninklijk huis plaatsen zelden persoonlijke berichten op sociale media. Berichten over de koninklijke familie worden veelal geplaatst door communicatieteams van de familie.

Hertog van York doet het zelf

De uitzondering op die regel is de tweede zoon van koningin Elizabeth, prins Andrew, de hertog van York. Andrew plaatst zo nu en dan zelf een bericht op de officiƫle sociale mediakanalen, dat hij dan ondertekent met de afkorting 'AY'.

In april vorig jaar sloot Meghan Markle haar online lifestylemagazine The Tig, waarin ze schreef over eten, mode en reizen. Direct na die sluiting maakten Britse gokkantoren bekend dat er massaal weddenschappen werden afgesloten over een mogelijke koninklijke verloving, die eind vorig jaar ook werd bekendgemaakt. Het stel trouwt in mei.