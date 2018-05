OPCW bevestigt gebruik chloorgas in Idlib afgelopen februari

In de plaats Saraqib in de Syrische provincie Idlib is in februari chloorgas gebruikt als chemisch wapen. Dat heeft de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die het gebruik van gifgas in Syrië onderzoekt, bevestigd.

Na de luchtaanvallen in het gebied waarbij op 4 februari zeker twaalf mensen omkwamen, beweerden reddingswerkers en activisten dat de Syrische regering gifgas had ingezet. Een VN-commissie besloot daarop het gebruik van gifgas te onderzoeken. In Idlib werd al eens eerder het gifgas sarin ingezet tegen de bevolking. Daarbij kwamen tientallen mensen om.

Cilinders met chloorgas

De conclusies van de OPCW zijn onder meer gebaseerd op twee aangetroffen cilinders waarin chloorgas had gezeten, ooggetuigenverklaringen, monsters uit de omgeving en het aantal patiënten dat net na het incident symptomen had waaruit het gebruik van gifgas blijkt.

De organisatie heeft niet onderzocht wie het chloorgas heeft gebruikt; dat valt buiten het OPCW-mandaat. Syrië zegt niet verantwoordelijk te zijn. Damascus ontkent pertinent chemische wapens in te zetten bij de strijd.

De noordelijke provincie Idlib was in februari een van de laatste gebieden die nog in handen waren van de rebellen. De provincie werd bestookt door luchtaanvallen van het door Rusland gesteunde Syrische bewind.

De OPCW onderzoekt ook of gifgas is ingezet bij de plaats Douma, ten noordoosten van Damascus. Daar kwamen bij luchtaanvallen begin april tientallen mensen om, onder wie veel kinderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waren 500 mensen met symptomen van blootstelling aan gifgas in het ziekenhuis opgenomen. De Syrische regering, die betrokkenheid bestrijdt, beloofde mee te werken aan een onderzoek ter plaatse van de OPCW, hoewel de experts pas na lang touwtrekken toegang kregen tot het gebied.

De aanval op Douma leidde tot een vergeldingsaanval van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij werden een wetenschappelijk onderzoekscentrum en wapenopslagcentra bestookt in Damascus en Homs.