'Elke kogel moet onderzocht worden' bij protesten Gaza

Bij protesten en gevechten bij de grens met Gaza is een Palestijnse man doodgeschoten door het Israëlische leger. Dat zeggen lokale autoriteiten. Persbureau Reuters schrijft dat het gaat om een 51-jarige man.

In Nederland houden Joden en Palestijnen de situatie nauwlettend in de gaten. Vandaag wordt in Palestijnse gebieden de Nakba herdacht, dat is de periode waarin de Palestijnen uit het land werden gedreven. En gevreesd wordt dat er vandaag weer slachtoffers zullen vallen als demonstranten de confrontatie aangaan met het leger.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het een heel ingewikkelde en tragische kwestie. "Iedereen betreurt de slachtoffers, laat ik dat vooropstellen, maar bewoners van de Gazastrook worden opgehitst door Hamas. De grote angst van Israël is dat er mensen over het hek gaan klimmen en Israël in gaan. Ze zijn bang voor een terreurdaad", zegt directeur Hanna Luden.

De voorzitter van het Nederlands Palestina Komitee, Robert Soeterik, weerspreekt dat de demonstraties door Hamas georganiseerd zijn. "Natuurlijk demonstreren er ook Hamas-aanhangers, maar dit is een spontaan volksprotest. Palestijnen worden gedwongen om dit soort massademonstraties te organiseren", stelt Soeterik. "Anders worden ze vergeten door de rest van de wereld."

Niet proportioneel

Een woordvoerder van Amnesty International vindt dat Israël buitenproportioneel reageert op de Palestijnse demonstranten. "Als iemand stenen naar je gooit, mag je niet met scherp schieten. Er zijn mensen omgekomen die in de rug zijn geschoten. Traangas en rubberen kogels zijn proportioneel, dit niet."

Het Nederlands Palestina Kommittee stelt dat dit een bewust beleid is van Israël. "Het grove geweld wat ze nu inzetten, gebruiken ze om Palestijnen af te schrikken. Ze hopen dat anderen hierdoor zullen afzien van demonstraties", zegt Soeterik. Volgens hem pleegt Israël oorlogsmisdaden door dodelijke wapens te gebruiken als de demonstranten niet bewapend zijn.

Het CIDI is het daar niet mee eens. Er gaan geruchten dat Hamas geldbedragen heeft beloofd aan mensen die het hek overgaan, vertelt Luden van het CIDI. "Het is echt gevaarlijk en dat hebben mensen niet door. Per geval kun je je afvragen: was het echt nodig om ze dood te schieten? Maar dat kun je niet controleren in zo'n oorlogssituatie." Ze noemt de slachtoffers heel tragisch, maar onvermijdelijk. Wel zegt ze dat elke kogel onderzocht moet worden. "Maar om dit af te schrijven als een massamoord, dat vind ik onterecht."

VN-veto

Vandaag wordt in de VN-Veiligheidsraad vergaderd over de situatie. Amnesty verwacht daar niet al te veel van. Woordvoerder Bosgraaf: "De VS gaat alle onderzoeken tegenhouden met vetorecht. Alle kritische oproepen vanuit Europa leveren tot nu toe niets op."

De organisatie vindt wel dat de kritische oproepen uit de rest van de wereld moeten blijven komen. "We zijn bang dat er nog veel slachtoffers zullen vallen de komende tijd."