Nieuwe protestdag Palestijnen: 'Als Hamas wapens oppakt, kan het verder escaleren'

In Israël en de Palestijnse gebieden maakt men zich op voor een nieuwe dag vol protesten. Gisteren was een van de bloedigste dagen in jaren. Terwijl premier Netanyahu zijn blijdschap toonde bij de opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, openden Israëlische militairen het vuur op Palestijnse betogers aan de grens met Gaza. Daarbij vielen volgens de Palestijnen zeker 58 doden.

Vandaag herdenken de Palestijnen de Nakba, de periode vanaf 1948 waarin honderdduizenden Palestijnen vluchtten of van hun land werden verdreven. "Dit moet de grote protestdag worden, naast gisteren. En toen vielen er tientallen doden in Gaza. De vraag is nu vooral hoe deze protesten verdergaan", zegt correspondent Arlene Gelderblom in het NOS Radio 1 Journaal.

Er wordt gevreesd voor opnieuw een bloedige dag. "Leiders van Hamas in Gaza hebben gezegd dat het geduld van hun milities op raakt. Als zij wapens oppakken, kan het veel verder escaleren. Als dat gebeurt, zal Israël harder ingrijpen met grootschalige luchtaanvallen."