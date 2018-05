Reisadvies Indonesië aangepast na aanslagen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Indonesië aangepast na de bloedige aanslagen in Surabaya. Volgens het ministerie bestaat in heel het land een verhoogd risico op terroristische activiteiten. Nederlanders die naar Indonesië reizen, krijgen het advies alert te zijn, vooral op plaatsen waar veel mensen komen.

De stad Surabaya werd twee keer in twee dagen tijd getroffen door een aanslag. Vandaag was er een explosie bij het hoofdbureau van de politie. Tien mensen raakten gewond, vier agenten en zes burgers. De aanslag werd gepleegd door vijf leden van een gezin. Een kind van acht was van het gezin de enige die de explosie overleefde.

Gisteren werd de stad op Oost-Java getroffen door bomaanslagen op kerken. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door IS. De aanslagen werden gepleegd door zes leden van één gezin, onder wie kinderen van 16, 12 en 9 jaar oud. Bij de aanslagen van gisteren en vandaag zijn in totaal 13 militanten omgekomen.