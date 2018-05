Saudi-Arabië belooft geldstromen naar extremisten tegen te gaan

Saudi-Arabië heeft beloofd zich in te zetten om te voorkomen dat er Saudisch geld naar extremistische moslims in Nederland gaat. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir gezegd tegen een delegatie van Tweede Kamerleden die op bezoek was in het land.

Onlangs kwamen via het tv-programma Nieuwsuur en NRC Handelsblad geheime lijsten naar buiten over financiering van islamitische organisaties door personen of organisaties uit Koeweit en Saudi-Arabië. De zorg is dat door financiering uit deze conservatieve golfstaten het salafisme voet aan de grond krijgt in Nederlandse moskeeën.

Kamerlid Sven Koopmans (VVD) zei in Nieuws en Co op NPO Radio 1 dat de Saudische minister niet wil dat extremisme en terrorisme in Nederland wordt gesteund. Dat geeft de Saudi's een slechte naam, volgens minister Al-Jubeir. "Hij zei: 'Ik ga me verder inzetten om te voorkomen dat dit soort geldstromen naar jullie toekomen", zegt Koopmans.

Samenwerking met Saudi's

Saudi-Arabië zegt dat op staatsniveau geen geld wordt overgemaakt naar islamitische organisaties in Nederland. Ook financiering van extremistische moslims door private partijen wil Al-Jubeir niet. Daarop stelde de Kamerdelegatie voor de samenwerking met de Saudi's uit te bouwen. Zo zou een gezamenlijk onderzoek naar de geldstromen helpen om die in te dammen.

Uit het verhaal van Nieuwsuur en de NRC bleek dat Saudi-Arabië Den Haag al jaren vertrouwelijk informeert over geldstromen naar Nederland. Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken kon die informatie niet openbaar worden gemaakt, omdat de informatiestroom dan snel zal opdrogen.