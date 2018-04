Regeringspartijen willen nieuw onderzoek naar geldstromen moskeeën

D66 en de ChristenUnie willen een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. De regeringspartijen denken dat een eerder onderzoek naar salafistische invloed is tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gisteren onthuldenNieuwsuur enNRC Handelsblad lijsten waaruit bleek dat Nederlandse moskeeën miljoenen euro's hebben gekregen uit Saudi-Arabië en Koeweit. Die lijsten bestaan al langer, maar werden door het kabinet niet beschikbaar gesteld aan onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Ideologie van onvrijheid

"De publicaties van NRC en Nieuwsuur maken nog eens duidelijk hoe hard het nodig is om deze geldkranen dicht te draaien", zegt ChristenUnie-leider Segers. Volgens hem is er in ons land "geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd".

D66-Kamerlid Sjoerdsma sluit zich daarbij aan. "Deze ongewenste beïnvloeding kan je alleen tegengaan als er transparantie is over financieringsstromen. Dat vraagt om nieuw onderzoek."

Blok: openbaarheid onverstandig

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zei in het Vragenuurtje dat hij er nog niet van overtuigd is dat nieuw onderzoek nodig is. Hij wees erop dat het kabinet al bezig is de financieringsstromen aan te pakken.

Het alsnog openbaar maken van de lijsten noemde hij onverstandig. De informatie op de lijsten is op basis van vertrouwelijkheid verkregen uit de Golfstaten. "Als we die vertrouwelijkheid schenden, zal de informatiestroom snel opdrogen", zei Blok.

Hij wees er nog eens op dat de Kamerleden twee keer vertrouwelijk zijn geïnformeerd over de lijsten. Dat betekende wel dat ze er verder niets mee mochten doen. Ook de onderzoekers namens het WODC hebben volgens Blok de mogelijkheid gekregen de stukken vertrouwelijk in te zien. Een van de onderzoekers ontkent dat overigens tegenover Nieuwsuur.