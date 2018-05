Waarom greep cheeta-filmer niet in? 'Ik was in shock'

Hij kan niet geloven dat iemand het in zijn hoofd haalt om midden tussen de roofdieren uit zijn auto te stappen. "Ze hadden eten en drinken in hun handen en wilden gewoon tussen de cheeta's gaan zitten. Iedereen met gezond verstand weet dat je daar niet moet picknicken."

Wilde Robin scoren met filmpje?

Op het filmpje kwamen veel kritische reacties, en niet alleen op het Franse gezin. Zo zouden Robin en zijn ouders niets hebben gedaan om in te grijpen. Waarom heeft hij niet gewoon getoeterd? "Dat durfde ik niet aan. Misschien worden die beesten daar alleen maar agressiever van."

Simone Eckhardt, roofdierdeskundige bij Stichting SPOTS, denkt ook niet dat toeteren veel verschil had gemaakt. "Cheeta's zijn bij het benaderen van een mogelijke prooi vaak zo gefocust, dat ze andere geluiden niet meer horen."

Robin krijgt het verwijt dat hij vooral bezig was met een filmpje dat online flink zou scoren. "Dat was echt niet de insteek. Ik was zelf de jachtluipaarden aan het filmen toen dit allemaal gebeurde."

Hij is blij dat er verder niets ernstigs is gebeurd. "We waren wel zo geschokt dat we daarna stoïcijns naar huis zijn gereden."