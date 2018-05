Gezin bijna prooi van jachtluipaarden in Beekse Bergen

Op de beelden is te zien hoe eerst twee vrouwen en een kind uit een Franse auto stappen om de in de schaduw luierende jachtluipaarden op de foto te zetten. Ze stappen weer in, maar een klein stukje verderop stappen alle inzittenden uit. De twee mannen, twee vrouwen en het kind lopen dit keer verder bij de auto vandaan.

Dat wordt gezien door de jachtluipaarden, die de bezoekers onmiddellijk besluipen. Uiteindelijk weet iedereen veilig in de auto te stappen.

Libéma, de eigenaar van het Safaripark Beekse Bergen, bevestigt het voorval met het gezin. Het bedrijf reageert geschokt op het filmpje. "Uitstappen mag nergens in het park. Over de risico's daarvan informeren we in meerdere talen in het park", zegt een woordvoerder.

Over mogelijke maatregelen die naar aanleiding van het filmpje worden genomen kan Libéma nog niets zeggen. "Dit is een exces, op dit moment zien we voor ons nog geen aanleiding om te handelen."