Roofdierexperts over Beekse Bergen: 'Dit had heel fout kunnen aflopen'

De cheeta's die Franse bezoekers in Safari Park Beekse Bergen beslopen, hadden het voorzien op het kind in de groep. Dat zeggen roofdierdeskundigen tegen de NOS. "Dit had heel fout kunnen aflopen", aldus Simone Eckhardt van Stichting SPOTS.

De video van het gezin dat bijna ten prooi valt aan een groep jachtluipaarden is inmiddels meer dan 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube. De parkbezoekers deden in eerste instantie "alles fout", zeggen deskundigen. De twee mannen, twee vrouwen en het kind hadden hun auto verlaten en waren een veld ingelopen. Ze wilden de dieren van dichtbij bekijken. Eckhardt. "Ze halen het niet alleen in hun hoofd om het territorium van wilde roofdieren te betreden, maar komen ook nog eens heel dichtbij. Oliedom." De stichting waar Eckhardt voor werkt, zet zich in voor wilde katachtigen.

Eén van de jachtluipaarden komt op een drafje aangerend, terwijl een ander in de richting van de vrouw en het kind loopt. Waarschijnlijk hadden de dieren het gemunt op het kind. "Cheeta's gaan altijd voor de zwakste prooi", zegt parkmanager Wineke Schoo van Burgers' Zoo. "Dat is in dit geval het kind." De volwassenen zijn niet in gevaar geweest.

Bekijk hieronder de beelden: