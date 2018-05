Beekse Bergen: 'Dit gezin heeft ongelooflijk veel geluk gehad'

Het Safaripark wist totdat het filmpje opdook niet van het voorval af. "Er zijn die dag wel wat meldingen geweest, maar niemand was op de hoogte van het feit dat mensen een soort strandwandeling hebben gemaakt in het verblijf van de jachtluipaarden."

De Wildt heeft het gedrag van de dieren geanalyseerd met behulp van hun verzorgers. "De jachtluipaarden zitten op een eetschema dus ze zijn niet extreem hongerig en zitten niet in de jacht", legt hij uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hebben in eerste instantie dezelfde reactie als wanneer bij ons iemand onverwacht aanbelt. Ze denken: hé, er gebeurt iets vreemds in ons territorium."

Hierdoor duurt het volgens de parkmanager eventjes voordat de jachtluipaarden reageren. "Maar uiteindelijk reageren ze wel degelijk op dit uitzonderlijke bezoek. Deze mensen hebben ongelooflijk veel geluk gehad."

Jongetje in arm gebeten

In 2012 liep een soortgelijk incident minder goed af. Een 9-jarige jongen werd toen in zijn arm gebeten door een jachtluipaard, nadat hij en drie anderen uit de auto waren gestapt. Toen de jongen de cheeta zag, schrok hij en rende hij weg. Het dier viel de jongen vervolgens aan.

Bezoekers van Beekse Bergen worden met onder meer borden in meerdere talen en met pictogrammen gewaarschuwd om niet uit hun auto te stappen. Het park is niet van plan om extra Franstalige informatiebordjes te plaatsen. En camera's of luidsprekers om te waarschuwen zijn "onbegonnen werk." De Wildt: "Daarvoor is het park, we hebben 125 hectare, veel te groot."