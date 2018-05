Trump onthaalt drie vrijgelaten Amerikanen uit Noord-Korea

Trump en zijn vrouw gingen aan boord van het vliegtuig. Kort daarna kwamen ze naar buiten met het trio. Trump had het over een "speciale nacht" en bedankte de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un voor de vrijlating. Trump noemde het "a very big thing" en belangrijk voor hem persoonlijk. Volgens de president is Kim Jong-un erop gebrand om Noord-Korea deel te laten worden van de internationale gemeenschap.

De vrijlating van de drie was tot op het laatste moment onzeker. Pas een uur voordat het vliegtuig van Pompeo in Noord-Korea opsteeg werd een akkoord bereikt over vrijlating van de drie. Kim Dong-chul, Kim Hak-song en Tony Kim hebben meer dan een jaar achter de tralies gezeten in Azië voor vijandige daden tegen Noord-Korea of spionage. Kim Dong-chul zei verschillend behandeld te zijn. Via een tolk liet hij weten dat hij dwangarbeid moest verrichten, maar ook werd behandeld toen hij ziek werd.

Hun families waren niet op de luchtmachtbasis aanwezig om de vrijgelaten gevangenen te verwelkomen. Waarom is niet bekend. Wel waren vice-president Pence en zijn vrouw aanwezig bij de aankomst. Nadat het vliegtuig met de drie was geland, taxiede het naar twee brandweerwagens die een grote Amerikaanse vlag omhooghielden, om vlak daarvoor te stoppen.