Megabatterij ingezet om 'stroomdips' op te vangen

Duurzame energie, die bijvoorbeeld in Duitsland veel wordt opgewekt, is veel minder constant dan grote centrales, zegt Hugo Buis van Eneco. "Deze batterij kan de wisselende stroomproductie opvangen. Hij past heel goed in het energiesysteem van de toekomst."

Maarten Abbenhuis van netbeheerder Tennet sluit zich daarbij aan. "De energiesector verandert enorm snel. De dynamiek in het stroomnet is veel groter doordat er overal stroom wordt geproduceerd. Daarom zijn we blij met innovaties zoals deze megabatterij."

Relatief klein

Eneco wil de batterij ook gaan inzetten om overtollige stroom voor langere tijd op te slaan. Maar dat is volgens Buis op dit moment nog veel te duur. Daarnaast is de batterij nog relatief klein. Als vijftien tot twintig windmolens een uur draaien, is 'ie vol.

De verwachting is dat wereldwijd de opslag van energie in 2030 zes keer zo groot is. Overal ter wereld worden grote batterijen neergezet.