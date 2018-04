Netbeheerder moest groot inkopen om stroomtekort op te vangen

Nederland kampte vanochtend met een groot tekort aan elektriciteit omdat de grote energiebedrijven te weinig stroom in het buitenland hebben ingekocht, zegt netbeheerder Tennet. Oorzaak was dat er weinig wind en zon was, waardoor er minder groene energie kon worden opgewekt. Bovendien deden veel mensen het licht aan omdat het zo donker was.

Tennet deed om negen uur vanochtend een noodoproep aan producenten om meer vermogen te leveren om "een landelijke onbalanspositie en problemen met de transportveiligheid te voorkomen", schrijft Tennet op zijn website voor operationele berichten. Als er te weinig stroom is, kan er zonder ingrijpen een grote stroomstoring ontstaan.

De netbeheerder heeft in eerste instantie noodvermogen ingezet om problemen te voorkomen. Tegen half twaalf waren ook de noodreserves uitgeput. Tennet heeft daarom honderden megawatt elektriciteit in het buitenland ingekocht om de situatie weer te normaliseren. Rond half vier vanmiddag was dat gelukt.

Stroomleveranciers en ook Tennet kunnen via verschillende verbindingen met Noorwegen, Duitsland en Belgiƫ stroom uit het buitenland halen als hier de vraag groter is dan de capaciteit.

Bijzonder heftig

Netbeheerder Tennet is voor honderd procent eigendom van het ministerie van Financiƫn en is niet alleen verantwoordelijk voor het hoogspanningsnetwerk, maar moet er ook voor zorgen dat het hele systeem in balans blijft op 50 Hrz.

Ingrijpen van Tennet op deze schaal komt hooguit eens in de twee jaar voor. Tennet stelt dat het op peil houden van de stroomvoorziening het dagelijks werk van de netbeheerder is en dat deze altijd in het buitenland kan inkopen als dat nodig is. Volgens Tennet is Nederland vanochtend niet langs de afgrond gegaan, maar was de situatie van vanochtend wel "uitzonderlijk" en "bijzonder heftig".

Volgens Eneco is gisteren een verkeerde inschatting gemaakt van de hoeveelheid stroom die nodig was. De stoomleverancier zegt dat het door de regen een stuk donkerder is dan verwacht. Daardoor doen meer mensen overdag het licht aan. Ook de opbrengsten van windenergie vielen tegen, omdat het volgens Eneco minder hard waaide.