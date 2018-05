Hoe de tabaksindustrie 'overal bij de overheid tentakels uitsteekt'

Rondom de smokkel van illegale sigaretten houden de douane en de tabaksindustrie met elkaar contact. Ze hebben immers een gedeelde vijand. "De industrie traint de douane bijvoorbeeld om namaaksigaretten uit illegale fabrieken te herkennen of ze delen informatie over smokkelroutes", zegt onderzoeksjournalist Krijn Schramade. Hij is onderdeel van de Onderzoeksredactie Tabak, een project van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Overheidsinstanties zijn verplicht contacten met tabaksfabrikanten openbaar te maken. Het ministerie van Financiën, dat gaat over de douane, heeft talloze mailwisselingen met de sector op zijn website staan. Toch leveren die volgens Schramade weinig inzicht op. "Het lukraak online zetten van brieven is transparantie voor de bühne."

Hoogleraar Willemsen vindt het contact tussen het ministerie en de rookwaarfirma's zorgelijk. "Het geeft hen de mogelijkheid om flink contact te houden met het ministerie dat ook de tabaksaccijnzen bepaalt."

Via WOB-procedures heeft Schramade onderzoek gedaan naar contacten tussen gemeenten en de sigarettenmakers. Volgens hem hebben zo'n twaalf gemeenten dat gehad en is dit niet altijd openbaar gemaakt. Dan ging het over zaken als vergunningen voor fabrieken tot de financiering van een promotiecampagne.

Niet transparant

"De campagne Er gaat niets boven Groningen bleek mede betaald door de tabaksindustrie." Tabaksfabrikant BAT Niemeyer had tegen de regels in vijftien jaar lang elk jaar 5000 euro gedoneerd aan Groningen Promotie. In augustus vorig jaar kwam daar een einde aan.

Bergen op Zoom is volgens Schramade niet transparant genoeg geweest over gesprekken met Philip Morris. Als reactie stelde de gemeente dat "er nu eenmaal een tabaksfabriek in de stad staat. Dan moet je overleggen over werkgelegenheid en acquisitie", zei een woordvoerder tegen krant BN DeStem.

Schramade ziet dat anders. "Het is een goed voorbeeld hoe de tabaksindustrie haar economische macht inzet om op lokaal niveau nationaal beleid te beïnvloeden. Uit ons onderzoek blijkt dat de bedrijven overal bij de overheid tentakels uitsteken."