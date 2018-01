Universiteit Utrecht wil toch geen geld van fonds tabaksindustrie

Het beoogde onderzoekt richt zich op de smokkel van zogenoemde cheap whites: goedkope sigaretten die legaal worden geproduceerd buiten de Europese Unie, maar niet aan de eisen voldoen van de EU, en vervolgens hier illegaal worden verkocht. Volgens een woordvoerder van de universiteit was het onderzoek integer en zou de tabakslobby zich er niet mee bemoeien.

"We hebben vanaf begin met het idee geworsteld", zegt een woordvoerder van de universiteit. "De tabaksindustrie is een legale bedrijfstak. We konden het onderzoek vrij doen en het dient een maatschappelijk belang. Maar doordat het geld van de tabaksindustrie komt, was er weinig draagvlak voor."