Ruim 3200 grote grazers Oostvaardersplassen dood afgelopen winter

Afgelopen winter zijn in natuurgebied De Oostvaardersplassen 3226 grote grazers doodgegaan. 89 procent van de dieren werd afgeschoten. De populatie grote grazers in het gebied is op dit moment ongeveer op hetzelfde niveau als in 2002, meldt Staatsbosbeheer.

Het gaat om 2684 edelherten, 75 runderen en 467 paarden in de winterperiode, van 1 december tot 30 april. Volgens Staatsbosbeheer was de conditie van veel dieren te slecht om het einde van de winter te halen en werden ze daarom afgeschoten.

Vorige maand meldde Staatsbosbeheer dat de populatie grote grazers van oktober 2017 tot april 2018 was gedaald van 5230 naar bijna 3000. In de maand april stierven nog eens 312 dieren: 251 edelherten, 58 paarden en drie heckrunderen.

Advies: halveer populatie

Vorige maand adviseerde een onderzoekscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) het aantal grote grazers in het gebied aan het begin van komende winter tot 1100 terug te brengen. Een groot deel van de edelherten moet volgens de commissie worden afgeschoten. Paarden kunnen worden overgeplaatst en bij de kudde heckrunderen hoeft niet te worden ingegrepen.

Het beleid ten aanzien van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al maanden onderwerp van gesprek. Onder druk van actievoerders besloot de provincie Flevoland, die verantwoordelijk is voor het natuurbeheer in het gebied, de dieren bij te voeren tot 5 mei.