Maand cel voor Deen die nepnieuws verspreidde in Maleisië

In Maleisië is een Deense man veroordeeld voor het verspreiden van nepnieuws. De man zou in een filmpje op YouTube hebben gelogen. Hij moet een maand de cel in. Het is de eerste veroordeling op grond van een nieuwe wet, die het verspreiden van nepnieuws strafbaar stelt.

In het filmpje is te zien dat de man bij een slachtoffer van een schietpartij staat en roept dat hij al ontelbare keren de politie heeft gebeld en dat die pas 50 minuten later arriveerde. Een ambulance zou er pas na een uur zijn geweest.

De politie spreekt de aantijgingen van de Deen van Jemenitische afkomst Salah Salam Saleh Sulaiman (46) tegen. Opnamen van het telefoontje bewijzen volgens de politie dat de man veel later had gebeld en dat de politie er binnen acht minuten was.

Bij de schietpartij kwam een Palestijnse energie-wetenschapper om het leven die sinds acht jaar in Maleisië woonde. Hij was lid van Hamas en was ook imam. Volgens Hamas zit Israël achter de moord.

Oprechte excuses

Sulaiman bekende schuld in de rechtbank, maar zei dat hij de video in een vlaag van woede had geplaatst, niet met de bedoeling om iemand schade te berokkenen. "Ik erken dat ik een fout heb gemaakt en ik bied mijn oprechte excuses aan iedereen in Maleisië aan, niet alleen aan de politie", zei hij.

Dat mocht niet baten. Volgens de aanklager schaadt de video de reputatie van de politie en de natie. De man werd veroordeeld tot een week cel en een boete van omgerekend 2100 euro, maar omdat hij de boete niet kan betalen, verdwijnt hij voor een maand achter de tralies.

Kritiek op de regering

Er is veel kritiek op de wet, die op 11 april is ingegaan. "Iedereen kan worden veroordeeld. Deze wet wordt gezien als een middel om de vrijheid van meningsuiting in Maleisië te beperken, een wet die vooral kritiek op de overheid zal aanpakken", zegt correspondent Michel Maas.

De premier is verwikkeld in een omvangrijk corruptieschandaal waarmee miljarden euro's gemoeid zijn. "De regering en de premier ontkennen dat en als je hem nu beschuldigt ben je strafbaar, want dat is allemaal niet waar, natuurlijk," zegt Maas. Volgende week zijn er parlementsverkiezingen in Maleisië.

De Filipijnen en Singapore overwegen om een soortgelijke wet in te voeren. In Thailand wordt de wet die majesteitsschennis verbiedt gebruikt om critici aan te pakken. Indonesië heeft onlangs een wet ingevoerd die smaad verbiedt en die naar verwachting ook zal worden gebruikt tegen critici van de regering.