Hamas-lid vermoord in Maleisië, Palestijnse beweging zweert wraak

De Palestijnse beweging Hamas zegt dat de Israëlische geheime dienst Mossad achter de moord in Maleisië zit op een Palestijnse ingenieur. Hamas zegt dat het slachtoffer Fadi al-Batsh een loyaal lid van Hamas was en een wetenschapper met grote verdiensten op het gebied van energie.

Volgens Israëlische media was al-Batsh betrokken bij de ontwikkeling van drones voor Hamas.

De Maleisische politie heeft gezegd dat al-Batsh door het hoofd werd geschoten toen hij naar een moskee liep in de stad Gombak bij Kuala Lumpur. Op bewakingsbeelden was te zien dat de twee daders 20 minuten voor de moskee stonden te wachten. Ze gingen ervandoor op een motor.

De Maleisische regering stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid dat buitenlandse agenten bij de moord betrokken zijn.

Mossad

Zoals gebruikelijk onthoudt de Israëlische regering zich van een reactie op de gebeurtenis. Aan de andere kant is het een publiek geheim dat Israël zijn vijanden in het buitenland niet met rust laat.

De 35-jarige al-Batsh woonde al acht jaar in Maleisië waar hij ook imam van een moskee was. Zijn neef is een hooggeplaatst lid van de terroristische beweging Islamitische Jihad.