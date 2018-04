Cosby raakt eredoctoraat kwijt

Bill Cosby raakt het eredoctoraat kwijt van de universiteit waar hij studeerde. Temple University nam het besluit na de veroordeling van de 80-jarige komiek wegens seksueel misbruik.

Eerder hadden enkele andere universiteiten al hun eredoctoraten ingetrokken, zoals de prestigieuze Johns Hopkins University en Notre Dame. Temple wachtte echter tot Cosby schuldig was bevonden.

Cosby studeerde in de jaren zestig aan de universiteit in Philadelphia en kreeg de eretitel in 1991. De universiteit ging jarenlang prat op de band met de populaire komiek: hij werd ingezet voor benefietacties en kwam regelmatig langs bij sportwedstrijden. Kort nadat meerdere vrouwen hem van misbruik had beschuldigd gaf Cosby al zijn functies op bij de universiteit.

Andrea Constand

Door zijn nauwe band met Temple kwam hij ook in contact met Andrea Constand, die voor het basketbalteam van de universiteit werkte. De jury oordeelde afgelopen week dat Cosby haar uiteindelijk drogeerde en misbruikte.

De rechter zal de straf binnen enkele maanden bekendmaken. Cosby kan een celstraf van tien jaar krijgen.

Enkelband

In afwachting van het vonnis is Cosby onder huisarrest geplaatst. Hij moest een borg van 1 miljoen dollar betalen en moet een enkelband dragen. Hij mag zijn huis alleen verlaten voor bezoek aan zijn arts of advocaat.

Cosby heeft al aangegeven in hoger beroep te zullen gaan. Zijn advocaten noemen het belachelijk dat tijdens het proces andere vrouwen die Cosby van misbruik beschuldigen mochten getuigen. Daardoor zou de jury geen objectief oordeel meer over de zaak met Constand hebben kunnen vellen.

Een eerdere jury, die de getuigenissen niet had gehoord, kon vorig jaar niet tot een oordeel komen, waardoor de zaak over moest.