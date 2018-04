Jury: Bill Cosby schuldig aan misbruik

De Amerikaanse acteur Bill Cosby is schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw in zijn woning in 2004. Dat heeft de jury van de rechtbank in Pennsylvania bepaald.

De 80-jarige Cosby heeft altijd gezegd dat het contact plaatsvond met instemming van de vrouw, Andrea Constand. Welke straf hij krijgt opgelegd bepaalt de rechter binnen twee tot drie maanden. Cosby mag dat buiten de gevangenis afwachten, maar moet wel in Pennsylvania blijven.

Na de uitspraak van de jury heeft Cosby volgens persbureau AP de aanklager uitgescholden. De advocaat van de acteur heeft al laten weten in beroep te zullen gaan.

Vijf vrouwen

Het oordeel kwam na een twee weken durend proces waarin vijf vrouwen tegen Cosby getuigden. Hij zou ook hen gedrogeerd en misbruikt hebben.

De jury beraadde zich 14 uur over het oordeel. Vorig jaar werd een rechtszaak ongeldig verklaard omdat de toenmalige jury het niet eens kon worden.