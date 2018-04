Rusland en Syrië laten 'getuigen' verklaren over mogelijke gifgasaanval

Op hun Witte Helmen dragen de hulpverleners camera's. Met het beeldmateriaal van de oorlog hebben ze een Oscar gewonnen in de categorie beste korte documentaire. De Witte Helmen waren in 2016 ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Toch is er ook veel kritiek op de groep. Ze zouden een gekleurd beeld van de oorlog geven. Een ander punt heeft te maken met de lappendeken van oppositiepartijen in Syrië. Het anti-Assad-kamp is verdeeld in talloze groepen, sommige gematigd en andere juist gelieerd aan extremistische partijen als IS en Al-Quaida. "En die lappendeken zie je ook terug onder leden van de Witte Helmen", zegt Van der Steen.

OPCW-onderzoek afwachten

Zowel de Witte Helmen als de door Syrië en Rusland aangestuurde getuigen op de persconferentie vandaag hanteren dus in meer of mindere mate een politieke agenda. Rechtsdeskundigen hameren er dan ook op dat alleen een onafhankelijk onderzoek tot een objectieve conclusie kan komen. En dat wordt in dit geval uitgevoerd door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

De OPCW is sinds afgelopen weekend bezig met het onderzoek. De organisatie zal naar verwachting binnen enkele weken vaststellen of er inderdaad gifgas is gebruikt. De OPCW doet overigens geen uitspraken over de verantwoordelijken. Het onderzoek richt zich alleen op de vraag of er chemische aanval is geweest of niet.