Hoe de OPCW in Syrië zoekt naar sporen van gifgas

Vanuit Nederland worden de stalen vervolgens doorgestuurd naar meerdere speciale laboratoria. "Zij moeten het bewijs onafhankelijk van elkaar analyseren", zegt Busker van TNO. "De laboratoria krijgen dan bijvoorbeeld allemaal een beetje van hetzelfde bloed opgestuurd." Busker kan niet reageren op de vraag of het Nederlandse laboratorium TNO daar dit keer ook bij betrokken is.

De OPCW werkt alleen samen met de beste labs ter wereld. De instellingen die op de lijst van de organisatie staan moeten elk jaar examen doen om daar op te mogen blijven staan.

En dan, de resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen nog wel even op zich laten wachten. "Dat kan een paar weken duren", zegt Busker. En zelfs als die er straks zijn, dan bestaat daarmee nog geen volledige duidelijkheid over wat zich vorig weekend in Douma heeft afgespeeld.

De OPCW kan vaststellen of en wat voor chemische wapens er zijn gebruikt, maar het kan geen verantwoordelijken aanwijzen. "Het is een neutrale organisatie die enorm grondig te werk gaat, veel grondiger dan inlichtingendiensten in bijvoorbeeld Frankrijk of Rusland", zegt Zanders. "De OPCW heeft daarin absoluut de hoogste competentie."

Maar omdat de organisatie geen conclusies kan trekken, bestaat volgens de specialist chemische oorlogsvoering een grote kans dat betrokken partijen de uitkomsten ervan ook ieder op hun eigen manier zullen interpreteren. "Je moet niet vergeten dat de 'waarheid' over wat er afgelopen weekend is gebeurd niet wetenschappelijk, maar politiek zal zijn."