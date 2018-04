'Noord-Koreaanse kernproefberg deels ingestort'

Directe aanleiding voor het instorten van de berg zou de Noord-Koreaanse kernproef van begin september zijn geweest. Het was de zesde en vooralsnog krachtigste kernproef die het land uitvoerde. De test zorgde voor aardbevingen met een kracht van 6,3.

Volgens seismologen had de explosie een kracht van 100 kiloton TNT, dat is tien keer krachtiger dan Noord-Korea ooit testte en ruim zes keer krachtiger dan de atoombom die de Amerikanen in 1945 op Hiroshima gooiden.

Sinds die test voerde het land geen kernproef meer uit. Er waren daarna al aanwijzingen dat de omgeving van de testlocatie instabiel was geworden en dat er geen kernproeven meer gehouden konden worden.

Inmiddels is Noord-Korea in onderhandeling met de VS en Zuid-Korea over zijn nucleaire programma. Morgen vindt er een top plaats tussen de Korea's. Met de VS wordt nog gesproken over een top.