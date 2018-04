Oppositie zeer kritisch over Rutte in dividenddebat

GroenLinks-leider Klaver vindt dat het Kamerdebat over de dividendbelasting vooral gaat over het vertrouwen dat is beschaamd. Hij zei dat door alle verwarring over al dan niet besproken memo's de geloofwaardigheid van de politiek op het spel staat.

Volgens Klaver heeft premier Rutte een "blind geloof" in de markt. Hij zei dat er politici nodig zijn die geen loopje nemen met de waarheid. Hij vindt de weergave van de feiten door de premier "moeilijk te geloven".

Ook PvdA-leider Asscher is zeer kritisch. Hij sprak van een ontluisterend beeld. Volgens hem doemt het beeld op van een extreem hechte samenwerking tussen de premier en multinationals. Hij kan niet geloven dat Rutte echt niet wist van het bestaan van memo's over het afschaffen van de dividendbelasting en vindt dat hij zich bedient van 'taaltrucjes'.

Bij het debat is namens het kabinet niet alleen Rutte aanwezig. Minister Wiebes kwam er speciaal voor terug uit Parijs. De Kamer wilde ook hem kunnen ondervragen, nu hij als staatssecretaris van Financiƫn tijdens de formatie een stuk over dividendbelasting blijkt te hebben geschreven, bedoeld voor zijn partij.