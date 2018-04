Wiebes breekt bezoek aan Parijs af voor dividenddebat

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft een bezoek aan Parijs afgebroken. Hij was daar voor internationaal overleg over het klimaatbeleid, maar is inmiddels weer in Nederland.

Wiebes zou vanmiddag in de Franse hoofdstad journalisten te woord staan over het klimaatbeleid, maar die afspraak werd afgezegd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil hem bij het debat over de afschaffing van de dividendbelasting hebben.

Gaskraan

Wiebes is auteur van een van de stukken over de totstandkoming van dat besluit, die het kabinet gisteren openbaar maakte. Hij schreef dat stuk als staatssecretaris van Financiƫn, bedoeld voor zijn partij, de VVD. Hij suggereerde in het stuk dat Shell toegeeflijker zou kunnen zijn over het dichtdraaien van de Groningse gaskraan wanneer een nieuw kabinet de dividendbelasting zou afschaffen.

De oppositie in de Tweede Kamer wil het liefst dat Wiebes vanmiddag in de buurt is en als het nodig is naar de Kamer geroepen kan worden. De regeringspartijen voelen daar niets voor; zij vinden dat de minister gewoon vanaf het begin aan het debat moet meedoen.

Aanvankelijk stond het debat alleen gepland met premier Rutte.