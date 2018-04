Rutte over memo's: ik heb naar eer en geweten gehandeld

Premier Rutte blijft erbij dat hij geen memo kende over de afschaffing van de dividendbelasting. De afgelopen dagen is de discussie opgelaaid over het wel of niet achterhouden van documenten over het omstreden kabinetsplan aan de Tweede Kamer.

"Ik kan me geen memo's herinneren en dat is de waarheid", zei de premier tijdens het Vragenuurtje tegen PvdA-leider Asscher, die wil weten of Rutte de Tweede Kamer niet volledig heeft geïnformeerd.

Herhaaldelijk

Rutte heeft de afgelopen maanden in een aantal debatten gezegd dat hij niets wist van memo's over het belastingvoordeel voor buitenlandse beleggers. Oppositiepartijen vroegen herhaaldelijk naar de stukken om te kunnen achterhalen op basis van welke informatie het kabinet koos voor de afschaffing. De maatregel kost jaarlijks 1,4 miljard euro.

Afgelopen vrijdag bleek dat er wel memo's over de afschaffing van de dividendbelasting zijn. Wetenschappers hadden bij het ministerie van Financi├źn de stukken opgevraagd, maar niet gekregen. Een aantal betrokken bewindslieden spraken over "ambtelijke stukken" die aan een "zijtafel" en niet aan een "hoofdtafel" waren besproken. Op zijn wekelijkse persconferentie zei de premier dan ook dat hij er niets van wist, maar dat het heel goed kon zijn dat ze er wel waren geweest, zoals over zoveel onderwerpen.

Geloofwaardigheid

Gisteren besloot de coalitie om een uitzondering te maken en de documenten toch openbaar te maken. De stukken komen mogelijk vanavond of morgen en dan volgt een debat. De oppositie zal de premier verwijten zijn geloofwaardigheid te hebben verloren. Maar Rutte houdt vol dat hij tot vrijdag van geen memo wist en naar "eer en geweten" heeft gehandeld.

PvdA-leider Asscher sluit niet uit dat hij een motie van wantrouwen indient tijdens het debat. "Ik sluit geen enkele motie uit, maar ik loop er niet op vooruit", zei hij.