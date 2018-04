Hoe een mini-kliniek de humanitaire ramp in Jemen probeert te bestrijden

Lokale hulpverleners doen wat ze kunnen, maar door de aanhoudende oorlog blijft de situatie in Jemen verslechteren. Wat niet helpt is dat twee partijen in het zuiden van het land ruziƫn over de haven van Aden.

"Het gevolg daarvan is dat hulpgoederen die per boot aankomen soms maandenlang staan opgeslagen", zegt Van der Steen. "Als ze eindelijk worden verspreid, zijn ze soms niet meer bruikbaar, of zelfs al over de datum. Terwijl hulp zo hard nodig is."

Bekijk hieronder hoe het zit met de oorlog in Jemen: