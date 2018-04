Jouw Facebook-tijdlijn? Vergelijk het met een broodje bestellen...

De kern van Facebooks News Feed, in Nederland beter bekend als je tijdlijn of nieuwsoverzicht, is dat je er (persoonlijke) dingen deelt en op berichten van anderen reageert of die liket. Daarvoor is het wel essentieel dat je als gebruiker het vertrouwen hebt dat wat je deelt goed wordt beschermd. En dat vertrouwen is de afgelopen tijd beschadigd.

Ik denk dat het belangrijk is dat we het vertrouwen van gebruikers verdienen, zegt hij daarover. "Wanneer mensen ons platform gebruiken moeten ze het gevoel hebben dat we doen wat we beloven. We moeten hun privacy beschermen en verantwoordelijk omgaan met de data. Ik denk dat we een hoop doen om aan die verwachtingen te voldoen."

Tegelijkertijd zegt Mosseri dat Facebook nog geen indicaties heeft ontvangen dat mensen het platform de afgelopen weken anders zijn gebruiken. "Ik denk dat dat niet is veranderd, tenminste we hebben dat de afgelopen weken niet gezien."

Hij benadrukt dat het verlies van vertrouwen een groot probleem is. "Ik denk dat je vertrouwen gemakkelijk verliest en dat het lang duurt voordat je het terugkrijgt."

Andere focus

Het hebben van vertrouwen in Facebook is iets wat als een rode draad door de werkzaamheden van Mosseri loopt. Er is de afgelopen tijd flink wat veranderd aan het nieuwsoverzicht. Facebook besloot in januari van dit jaar de focus te verleggen, berichten van vrienden en familie kregen meer ruimte, berichten van media en bedrijven werden minder belangrijk. Niet iedereen is daar blij mee.