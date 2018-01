Grote verandering op Facebook: sterke nadruk op vrienden en familie

Passief consumeren

Want volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg hebben berichten die passief worden geconsumeerd een negatief effect op gebruikers, zegt hij in een interview met The New York Times. "We willen er zeker van zijn dat onze producten niet alleen leuk zijn om te gebruiken, maar ook goed zijn voor mensen."

Zuckerberg zegt daarnaast dat de wijziging gevolgen kan hebben voor Facebook zelf: mensen blijven mogelijk minder lang hangen op het platform en het bedrijf houdt er rekening mee dat reclame-inkomsten teruglopen.

De vraag is: wat gebeurt er als mensen meer berichten zien van hun vrienden en familie? Waarvan de kans groot is dat ze dezelfde 'ideologische' achtergrond hebben? Dit kan de zogeheten filterbubbel, waarbij je wordt bevestigd in je denkbeelden omdat je van mensen die anders denken minder lees of hoort, versterken.

Herstart na problemen

Facebook ligt daarnaast al ruim een jaar onder vuur wegens allerlei problemen. Dat begon met nepnieuws in het nieuwsoverzicht, wat rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar veel aan Amerikaanse gebruikers werd getoond. Daarna waren er meer incidenten.

Zo ontdekte Facebook dat Russische trollen (nep-accounts die als doel hebben onrust te stoken) advertenties inkochten en zo de publieke opinie wilden beïnvloeden. Zo’n 10 miljoen mensen op het platform zagen deze reclames voorbijkomen. En de laatste tijd kwam daar nog een discussie bij, aangezwengeld door oud-medewerkers, over de vraag of Facebook de maatschappij ontwricht.

Deze verandering aan het nieuwsoverzicht moet Facebook een nieuwe start geven, zo lijkt het. Maar de vraag is hoe gebruikers en organisaties die het platform nu gebruiken daarop reageren, aangezien Facebook voor velen niet meer het platform is waar ze reageren op elke babyfoto. Dat doen ze steeds vaker op Instagram, waar het grootste socialemediaplatform van de wereld overigens eigenaar van is. Facebook zelf denkt in ieder geval dat gebruikers "gelukkiger" worden van de veranderingen.