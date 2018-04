SGP in honderd jaar van zijlijn naar zeggenschap

Bovendien wint de SGP aan politieke betekenis. Steeds vaker klopt het kabinet bij de orthodox-christenen aan voor steun in de Eerste en Tweede Kamer. Premier Rutte vroeg de partij in 2010 bijvoorbeeld om steun omdat zijn eerste kabinet in de Tweede Kamer maar een nipte meerderheid had.

Een jaar later konden de SGP-parlementariërs het kabinet-Rutte I ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. In ruil daarvoor sleutelde het kabinet toen niet aan de zondagsrust en ook het fenomeen van de 'weigerambtenaren', die geen homostellen willen trouwen, bleef (toen nog) ongemoeid.

Akkoorden

In 2012 ondersteunde de SGP Rutte II in de Eerste Kamer, waar het weer geen meerderheid had. Een jaar later sloot de partij samen met de ChristenUnie en D66 een akkoord met het kabinet over de begroting voor 2014. Later volgde een begrotingsakkoord.

De SGP lijkt veranderd van een partij in de marge naar een "constructieve oppositiepartij". Zelf ziet de SGP dat overigens niet zo. Een woordvoerder van de fractie laat weten dat vooral de Tweede Kamer zelf is veranderd. "De tijd van dichtgetimmerde akkoorden tussen twee, drie partijen is voorbij. Kabinetten moeten rekening houden met minderheden. We hadden vroeger ook wel mee willen doen, maar toen was daar geen aanleiding voor. Er was minder versplintering."