SGP'er Dijkgraaf verlaat Tweede Kamer vanwege huwelijksproblemen

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer. In januari meldde hij zich al tijdelijk af wegens oververmoeidheid. Nu heeft hij bekendgemaakt dat hij definitief opstapt. In een brief aan de Kamervoorzitter geeft hij als reden voor zijn vertrek "persoonlijke omstandigheden".

Hij schrijft dat er sinds enkele jaren steeds meer spanning op zijn huwelijk staat. "Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen, maar dat is tot op heden niet gelukt."

Geen wachtgeld

Volgens zijn brief klopt bij Dijkgraaf de balans tussen werk en privé niet meer en kan hij daarom niet langer Kamerlid blijven. Hij wil ook extra tijd besteden aan zijn kinderen. In zijn brief voegt hij er overigens aan toe dat het al wel beter met hem gaat. Dijkgraaf zal geen beroep doen op de wachtgeldregeling.

Dijkgraaf heeft acht jaar in de Kamer gezeten. Hij voerde vooral het woord over financiën, defensie en milieu. Hij is ook bijzonder hoogleraar economie in Rotterdam.

Dijkgraaf, die 48 is, wordt in de Kamer opgevolgd door Chris Stoffer (43). Die werkte tot nu toe bij Rijkswaterstaat. Hij zit sinds 2002, ook voor de SGP, in de gemeenteraad van Nunspeet.