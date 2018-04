Invallen bij datingsites in onderzoek nepprofielen

De NOS stelde proefondervindelijk al vast dat er met nepprofielen wordt gewerkt. De ACM waarschuwde hiervoor en wil de sites nu dus aanpakken, ook sites die zelf kenbaar maken dat ze met nepprofielen werken. "Op sommige sites wordt in de kleine lettertjes gezegd dat je te maken kan krijgen met een chatoperator, dus iemand die wordt betaald voor het contact", zegt Nugteren. "De vraag is nu of dat voldoende duidelijk is of dat het alsnog om misleiding gaat. Het zijn juist vaak wat kwetsbaardere mensen die op deze sites contact zoeken."

Ontwijkende antwoorden

Wie de kleine lettertjes over het hoofd ziet of niet leest, kan ook aan andere zaken merken dat hij of zij waarschijnlijk te maken heeft met een nepprofiel. "Je moet sowieso meteen alert zijn als je per bericht moet betalen. En verder kan het een signaal zijn als je in korte tijd een stortvloed aan berichten krijgt. Wat ook een teken kan zijn, is als je ontwijkende antwoorden krijgt bij een verzoek om contact te hebben via andere kanalen, zoals e-mail of telefoon. Als de andere kant dat steeds afhoudt, moet je je even achter de oren krabben."